Белошицкий прокомментировал «лимоны» штрафов за нарушение ПДД

Полиция зафиксировала более миллиона нарушений с начала года из-за превышения скорости.

На фоне «лимонной лихорадки», которую запустил monobank в честь 10-миллионного клиента, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал о «лимонах» штрафов за нарушение правил дорожного движения. Белошицкий отметил, что количество нарушений ПДД с начала года превысило один миллион. Самым распространенным нарушением является превышение скорости. С помощью системы автоматической фиксации полицейские вынесли 3 957 762 постановления об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, с помощью приборов TruCAM к ответственности привлекли 618 790 водителей за превышение установленных ограничений скорости.

«Штрафы — это не просто цифры в отчетах. Каждое постановление — это чья-то рискованная манера вождения, превышение, невнимательность или спешка, которые могут иметь негативные последствия. Безопасная скорость — не о штрафе, а о жизни. И пусть вы будете среди «лимонов» сознательных водителей, соблюдающих ПДД», — подчеркнул он.

