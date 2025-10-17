Практика судів
Падіння уламків менш нищівне за влучання ракети – Кривоножко відповів, чому цілі збивають над містами

21:53, 17 жовтня 2025
Командувач Повітряних сил заявив про брак в Україні ЗРК.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко заявив, що через нестачу зенітно-ракетних комплексів їх іноді доводиться використовувати над містами.

«Через недостатню кількість ЗРК ми вимушені іноді застосовувати їх над містом. Падіння уламків набагато менше спричиняє наслідків, ніж влучання ракети з бойовою частиною», — пояснив Кривоножко.

Він зазначив, що такі дії є вимушеними і спрямовані на мінімізацію шкоди від ракетних атак.

ЗСУ війна ППО

