Падіння уламків менш нищівне за влучання ракети – Кривоножко відповів, чому цілі збивають над містами

Командувач Повітряних сил заявив про брак в Україні ЗРК.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Кривоножко заявив, що через нестачу зенітно-ракетних комплексів їх іноді доводиться використовувати над містами.

«Через недостатню кількість ЗРК ми вимушені іноді застосовувати їх над містом. Падіння уламків набагато менше спричиняє наслідків, ніж влучання ракети з бойовою частиною», — пояснив Кривоножко.

Він зазначив, що такі дії є вимушеними і спрямовані на мінімізацію шкоди від ракетних атак.

