Падение обломков менее разрушительно, чем попадание ракеты – Кривоножко ответил, почему цели сбивают над городами

Командующий Воздушными силами заявил о нехватке ЗРК в Украине.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко заявил, что из-за нехватки зенитно-ракетных комплексов их иногда приходится использовать над городами.

«Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет за собой последствий, чем попадание ракеты с боевой частью», — пояснил Кривоножко.

Он отметил, что такие действия являются вынужденными и направлены на минимизацию ущерба от ракетных атак.

