Адвокати зможуть указувати у ЄРАУ практики, які вони ведуть

Наразі перелік практик містить 59 позицій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокати зможуть вказати у Єдиному реєстрі адвокатів України ті галузі права, у яких вони практикують. Зміни до п. 3.1.8 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України внесла Рада адвокатів України під час засідання 17 жовтня, повідомляє НААУ.

Наразі за заявою адвоката до ЄРАУ можуть бути внесені відомості щодо:

додаткових адрес робочих місць, засобів зв'язку;

помічників/стажистів;

загального стажу адвокатської діяльності;

займаної посади в органах адвокатського самоврядування;

нагород (почесних звань, відзнак тощо);

адрес офіційних сторінок в соціальних мережах;

моделі та серійного номеру комп'ютерної техніки, що використовуються;

характеристик та відповідних серійних номерів носіїв інформації;

транспорту;

логотипу та/або найменування вебсайту АО, АБ, в якому адвокат здійснює адвокатську діяльність.

Тепер цей перелік доповнено юридичними практиками, які веде адвокат. У ЄРАУ можна буде зазначити до 5 позицій. Очікується, що опція буде технічно доступна після внесення змін до програмного забезпечення ЄРАУ. Технічні роботи заплановані вже на ці вихідні.

Наразі перелік практик містить 59 позицій:

GR (взаємодія з органами влади)

IT право

M&A (злиття та поглинання)

White collar crime

Авторське право та інтелектуальна власність

Аграрне та земельне право

Адміністративне право

Антикорупційна практика

Антимонопольне право / Державні закупівлі

Банківське та фінансове право

Банкрутство / Боргова реструктуризація

Біржове право

Будівництво / Нерухомість

Бюджетне право

Виборче право та політична діяльність

Військове право

Господарське право

Договірне право

ДТП

Екологічне право / Видобуток природних ресурсів

Енергетичне право

ЄСПЛ

Житлове право

Захист бізнесу

Захист прав споживачів

Інвестиційне право

Інформаційне право і медіа

Комплаенс

Конкурентне право

Конституційне право

Корпоративне право

Кримінальне право та процес

Медичне право

Медіація

Митне право

Міграційне право

Міжнародне повітряне право

Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право

Міжнародний арбітраж

Морське право

Муніципальне право

Патентне право

Пенсійне та соціальне забезпечення

Податкове право / Податковий консалтинг

Права людини

Право Європейського Союзу

Практика фіксації та відшкодування збитків, завданих війною

Приватизація

Розробка нормативно-правових актів

Сімейне право

Спортивне право

Страхове право

Судова практика

Тендерні процедури і державні закупівлі

Транспортне право

Трудове право

Фондовий ринок і цінні папери

Цивільне право та процес

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.