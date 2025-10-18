Практика судов
  1. В Украине

Адвокаты смогут указывать в ЕРАУ практики, которые они ведут

16:21, 18 октября 2025
В настоящее время перечень практик содержит 59 позиций.
Адвокаты смогут указывать в ЕРАУ практики, которые они ведут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокаты смогут указать в Едином реестре адвокатов Украины те отрасли права, в которых они практикуют. Изменения в п. 3.1.8 Порядка ведения Единого реестра адвокатов Украины внесла Рада адвокатов Украины во время заседания 17 октября, сообщает НААУ.

В настоящее время по заявлению адвоката в ЕРАУ могут быть внесены сведения о:

  • дополнительных адресах рабочих мест, средствах связи;
  • помощниках/стажерах;
  • общем стаже адвокатской деятельности;
  • занимаемой должности в органах адвокатского самоуправления;
  • наградах (почетных званиях, отличиях и т. п.);
  • адресах официальных страниц в социальных сетях;
  • модели и серийном номере компьютерной техники, которая используется;
  • характеристиках и соответствующих серийных номерах носителей информации;
  • транспорте;
  • логотипе и/или наименовании веб-сайта АО, АБ, в котором адвокат осуществляет адвокатскую деятельность.

Теперь этот перечень дополнен юридическими практиками, которые ведет адвокат. В ЕРАУ можно будет указать до 5 позиций. Ожидается, что опция будет технически доступна после внесения изменений в программное обеспечение ЕРАУ. Технические работы запланированы уже на эти выходные.

В настоящее время перечень практик содержит 59 позиций:

GR (взаимодействие с органами власти)

IT-право

M&A (слияния и поглощения)

White collar crime

Авторское право и интеллектуальная собственность

Аграрное и земельное право

Административное право

Антикоррупционная практика

Антимонопольное право / Государственные закупки

Банковское и финансовое право

Банкротство / Реструктуризация долгов

Биржевое право

Строительство / Недвижимость

Бюджетное право

Избирательное право и политическая деятельность

Военное право

Хозяйственное право

Договорное право

ДТП

Экологическое право / Добыча природных ресурсов

Энергетическое право

ЕСПЧ

Жилищное право

Защита бизнеса

Защита прав потребителей

Инвестиционное право

Информационное право и медиа

Комплаенс

Конкурентное право

Конституционное право

Корпоративное право

Уголовное право и процесс

Медицинское право

Медиация

Таможенное право

Миграционное право

Международное воздушное право

Международное частное право

Международное публичное право

Международный арбитраж

Морское право

Муниципальное право

Патентное право

Пенсионное и социальное обеспечение

Налоговое право / Налоговый консалтинг

Права человека

Право Европейского Союза

Практика фиксации и возмещения убытков, причиненных войной

Приватизация

Разработка нормативно-правовых актов

Семейное право

Спортивное право

Страховое право

Судебная практика

Тендерные процедуры и государственные закупки

Транспортное право

Трудовое право

Фондовый рынок и ценные бумаги

Гражданское право и процесс

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и деньги в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска – Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності