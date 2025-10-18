Адвокаты смогут указывать в ЕРАУ практики, которые они ведут

В настоящее время перечень практик содержит 59 позиций.

Адвокаты смогут указать в Едином реестре адвокатов Украины те отрасли права, в которых они практикуют. Изменения в п. 3.1.8 Порядка ведения Единого реестра адвокатов Украины внесла Рада адвокатов Украины во время заседания 17 октября, сообщает НААУ.

В настоящее время по заявлению адвоката в ЕРАУ могут быть внесены сведения о:

дополнительных адресах рабочих мест, средствах связи;

помощниках/стажерах;

общем стаже адвокатской деятельности;

занимаемой должности в органах адвокатского самоуправления;

наградах (почетных званиях, отличиях и т. п.);

адресах официальных страниц в социальных сетях;

модели и серийном номере компьютерной техники, которая используется;

характеристиках и соответствующих серийных номерах носителей информации;

транспорте;

логотипе и/или наименовании веб-сайта АО, АБ, в котором адвокат осуществляет адвокатскую деятельность.

Теперь этот перечень дополнен юридическими практиками, которые ведет адвокат. В ЕРАУ можно будет указать до 5 позиций. Ожидается, что опция будет технически доступна после внесения изменений в программное обеспечение ЕРАУ. Технические работы запланированы уже на эти выходные.

GR (взаимодействие с органами власти)

IT-право

M&A (слияния и поглощения)

White collar crime

Авторское право и интеллектуальная собственность

Аграрное и земельное право

Административное право

Антикоррупционная практика

Антимонопольное право / Государственные закупки

Банковское и финансовое право

Банкротство / Реструктуризация долгов

Биржевое право

Строительство / Недвижимость

Бюджетное право

Избирательное право и политическая деятельность

Военное право

Хозяйственное право

Договорное право

ДТП

Экологическое право / Добыча природных ресурсов

Энергетическое право

ЕСПЧ

Жилищное право

Защита бизнеса

Защита прав потребителей

Инвестиционное право

Информационное право и медиа

Комплаенс

Конкурентное право

Конституционное право

Корпоративное право

Уголовное право и процесс

Медицинское право

Медиация

Таможенное право

Миграционное право

Международное воздушное право

Международное частное право

Международное публичное право

Международный арбитраж

Морское право

Муниципальное право

Патентное право

Пенсионное и социальное обеспечение

Налоговое право / Налоговый консалтинг

Права человека

Право Европейского Союза

Практика фиксации и возмещения убытков, причиненных войной

Приватизация

Разработка нормативно-правовых актов

Семейное право

Спортивное право

Страховое право

Судебная практика

Тендерные процедуры и государственные закупки

Транспортное право

Трудовое право

Фондовый рынок и ценные бумаги

Гражданское право и процесс

