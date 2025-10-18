Адвокаты смогут указывать в ЕРАУ практики, которые они ведут

Адвокаты смогут указать в Едином реестре адвокатов Украины те отрасли права, в которых они практикуют. Изменения в п. 3.1.8 Порядка ведения Единого реестра адвокатов Украины внесла Рада адвокатов Украины во время заседания 17 октября, сообщает НААУ.
В настоящее время по заявлению адвоката в ЕРАУ могут быть внесены сведения о:
Теперь этот перечень дополнен юридическими практиками, которые ведет адвокат. В ЕРАУ можно будет указать до 5 позиций. Ожидается, что опция будет технически доступна после внесения изменений в программное обеспечение ЕРАУ. Технические работы запланированы уже на эти выходные.
В настоящее время перечень практик содержит 59 позиций:
GR (взаимодействие с органами власти)
IT-право
M&A (слияния и поглощения)
White collar crime
Авторское право и интеллектуальная собственность
Аграрное и земельное право
Административное право
Антикоррупционная практика
Антимонопольное право / Государственные закупки
Банковское и финансовое право
Банкротство / Реструктуризация долгов
Биржевое право
Строительство / Недвижимость
Бюджетное право
Избирательное право и политическая деятельность
Военное право
Хозяйственное право
Договорное право
ДТП
Экологическое право / Добыча природных ресурсов
Энергетическое право
ЕСПЧ
Жилищное право
Защита бизнеса
Защита прав потребителей
Инвестиционное право
Информационное право и медиа
Комплаенс
Конкурентное право
Конституционное право
Корпоративное право
Уголовное право и процесс
Медицинское право
Медиация
Таможенное право
Миграционное право
Международное воздушное право
Международное частное право
Международное публичное право
Международный арбитраж
Морское право
Муниципальное право
Патентное право
Пенсионное и социальное обеспечение
Налоговое право / Налоговый консалтинг
Права человека
Право Европейского Союза
Практика фиксации и возмещения убытков, причиненных войной
Приватизация
Разработка нормативно-правовых актов
Семейное право
Спортивное право
Страховое право
Судебная практика
Тендерные процедуры и государственные закупки
Транспортное право
Трудовое право
Фондовый рынок и ценные бумаги
Гражданское право и процесс
