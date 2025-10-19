Практика судів
Пасажиропотік на кордоні вирівнявся – що кажуть прикордонники

15:13, 19 жовтня 2025
За даними ДПСУ, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд.

Із 11 по 17 жовтня пасажиропотік через український кордон збільшився на 0,6%, досягнувши 518 тисяч осіб. За даними ДПСУ, кількість тих, хто в’їхав в Україну, зросла з 253 тисяч до 259 тисяч, тоді як кількість тих, хто виїхав, зменшилася з 262 тисяч до 259 тисяч.

Кількість транспортних засобів, що перетнули кордон, зросла з 129 тисяч до 130 тисяч. Водночас потік машин із гуманітарними вантажами знизився з 501 до 453.

Станом на 9:00 у неділю на кордоні з Польщею зафіксовано чергу з 25 легкових автомобілів у пункті пропуску «Устилуг» та 8 автобусів у пункті «Шегині». На кордоні з Угорщиною черга з 10 машин була в пункті «Косино», а на кордоні зі Словаччиною — 20 автомобілів у пункті «Ужгород». На кордонах із Румунією та Молдовою черги відсутні.

Порівняно з минулим роком, пасажиропотік за аналогічний тиждень майже не змінився: тоді виїхало 256 тисяч осіб, а в’їхало 258 тисяч. Потік транспортних засобів торік був дещо меншим — 128 тисяч. Минулого року пасажиропотік залишався на подібному рівні до осінніх шкільних канікул, після чого знизився приблизно на 20% до різдвяних та новорічних свят.

