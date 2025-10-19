Пассажиропоток на границе выровнялся – что говорят пограничники

По данным ГПСУ, поток на выезд равен потоку на въезд.

С 11 по 17 октября пассажиропоток через украинскую границу увеличился на 0,6%, достигнув 518 тысяч человек. По данным ГПСУ, количество въехавших в Украину выросло с 253 тысяч до 259 тысяч, тогда как количество выехавших уменьшилось с 262 тысяч до 259 тысяч.

Количество транспортных средств, пересекших границу, выросло с 129 тысяч до 130 тысяч. В то же время поток машин с гуманитарными грузами снизился с 501 до 453.

По состоянию на 9:00 воскресенья на границе с Польшей зафиксирована очередь из 25 легковых автомобилей в пункте пропуска «Устилуг» и 8 автобусов в пункте «Шегини». На границе с Венгрией очередь из 10 машин была в пункте «Косино», а на границе со Словакией — 20 автомобилей в пункте «Ужгород». На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

По сравнению с прошлым годом, пассажиропоток за аналогичную неделю почти не изменился: тогда выехало 256 тысяч человек, а въехало 258 тысяч. Поток транспортных средств в прошлом году был несколько меньше — 128 тысяч. В прошлом году пассажиропоток оставался на подобном уровне до осенних школьных каникул, после чего снизился примерно на 20% до рождественских и новогодних праздников.

