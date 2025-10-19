Практика судів
  1. В Україні

Творців реклами бетону «Твердий стандарт» із зіркою кіно 18+ Джозефіною Джексон оштрафували за дискримінацію

16:42, 19 жовтня 2025
Реклама з акторкою фільмів для дорослих обійшлася «Ковальській» штрафом.
Творців реклами бетону «Твердий стандарт» із зіркою кіно 18+ Джозефіною Джексон оштрафували за дискримінацію
Держпродспоживслужба визнала дискримінаційною рекламну кампанію «Твердий стандарт» компанії «Ковальська», яка стосувалася правил догляду за бетоном. Головною героїнею ролика стала акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє ім’я – Юлія Сенюк), яку назвали «експерткою з твердості». Компанію оштрафували, а поширення реклами зупинили, повідомляє «УП. Життя».

У липні 2025 року «Ковальська», що займається виробництвом будівельних матеріалів, запустила кампанію «Твердий стандарт». У пресрелізі компанії зазначалося, що завдяки участі відомої «публічної фігури» та провокативному стилю вони прагнули привернути увагу до технічних аспектів догляду за бетонними конструкціями.

«Це колаборація, яку всі точно запам’ятають: акторка та промислова компанія об’єдналися, щоб поговорити про бетон. Це не відео у форматі 18+, а інформаційний ролик, який доступно пояснює нюанси догляду за бетоном. Технічно та серйозно, хоча й з відчутною грою», – пояснювали творці кампанії.

У роликах Джозефіна Джексон виконувала роль психологині, яка проводить сеанс із розгубленим клієнтом-будівельником. За словами акторки, у центрі сюжету – жінка як особистість, а не як образ чи об’єкт. «У центрі сюжету – твердість. Та, яка приходить не відразу, а вимагає правильного догляду. Адже навіть найкращий бетон не стане надійною опорою, якщо з ним поводитися недбало», – зазначали в «Ковальській».

