Создателей рекламы бетона «Твердый стандарт» с кинозвездой 18+ Жозефиной Джексон оштрафовали за дискриминацию

16:42, 19 октября 2025
Реклама с актрисой фильмов для взрослых обошлась «Ковальской» штрафом.
Госпродпотребслужба признала дискриминационной рекламную кампанию «Твердый стандарт» компании «Ковальская», которая касалась правил ухода за бетоном. Главной героиней ролика стала актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон (настоящее имя — Юлия Сенюк), которую назвали «экспертом по твердости». Компанию оштрафовали, а распространение рекламы остановили, сообщает «УП. Жизнь».

В июле 2025 года «Ковальская», занимающаяся производством строительных материалов, запустила кампанию «Твердый стандарт». В пресс-релизе компании отмечалось, что благодаря участию известной «публичной фигуры» и провокационному стилю они стремились привлечь внимание к техническим аспектам ухода за бетонными конструкциями.

«Это коллаборация, которую все точно запомнят: актриса и промышленная компания объединились, чтобы поговорить о бетоне. Это не видео в формате 18+, а информационный ролик, который доступно объясняет нюансы ухода за бетоном. Технично и серьезно, хотя и с ощутимой игрой», — объясняли создатели кампании.

В роликах Джозефина Джексон играла роль психолога, которая проводит сеанс с растерянным клиентом-строителем. По словам актрисы, в центре сюжета – женщина как личность, а не как образ или объект. «В центре сюжета – твердость. Та, которая приходит не сразу, а требует правильного ухода. Ведь даже лучший бетон не станет надежной опорой, если с ним обращаться небрежно», – отмечали в «Ковальской».

