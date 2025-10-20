ЄС розглядає можливість навчання українських військових безпосередньо в Україні – ЗМІ

ЄС планує тренувати українських військових в Україні після встановлення перемир’я.

Європейський Союз наближається до рішення щодо організації навчання українських військових на території України, а також розширення підтримки в питаннях моніторингу кордонів, допомоги ветеранам і зміцнення кібербезпеки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними видання, можливість проведення навчань в Україні розглядається в межах двох стратегічних оглядів — Консультативної місії ЄС (EUAM), яка зосереджена на зміцненні цивільного сектору безпеки, та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM). Країни ЄС ще визначають, які гарантії безпеки вони можуть надати Києву в разі припинення війни.

У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що в західних регіонах України створено три навчальні центри для підготовки військових, але вони не працюють на повну потужність через брак інфраструктури та кваліфікованих іноземних інструкторів. Вказується на логістичні труднощі та необхідність відправлення військових далеко від фронту для навчання, що ускладнює процес.

Також підкреслюється, що навчання в країнах ЄС у мирних умовах обмежує можливості для ефективного використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовуються на війні. Перенесення частини або всіх структур місії в Україну стане можливим лише після встановлення перемир’я чи іншої форми припинення вогню, що потребуватиме координації зі США або їхніх гарантій безпеки.

Стратегічний огляд EUAM передбачає розширення діяльності місії, зокрема посилення спроможності України контролювати кордони з Росією та Білоруссю, а також присутність представників ЄС на потенційній лінії зіткнення в разі досягнення домовленостей про припинення вогню.

