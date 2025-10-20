ЕС рассматривает возможность обучения украинских военных непосредственно в Украине – СМИ

ЕС планирует тренировать украинских военных в Украине после установления перемирия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз приближается к решению об организации обучения украинских военных на территории Украины, а также расширении поддержки в вопросах мониторинга границ, помощи ветеранам и укрепления кибербезопасности. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, возможность проведения учений в Украине рассматривается в рамках двух стратегических обзоров – Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая сосредоточена на укреплении гражданского сектора безопасности, и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM). Страны ЕС еще определяют, какие гарантии безопасности они могут предоставить Киеву в случае прекращения войны.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западных регионах Украины создано три учебных центра для подготовки военных, но они не работают на полную мощность из-за нехватки инфраструктуры и квалифицированных иностранных инструкторов. Указывается на логистические трудности и необходимость отправки военных далеко от фронта для обучения, что затрудняет процесс.

Также подчеркивается, что обучение в странах ЕС в мирных условиях ограничивает возможности для эффективного использования дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые активно применяются на войне. Перенос части или всех структур миссии в Украину станет возможным только после установления перемирия или другой формы прекращения огня, что потребует координации с США или их гарантий безопасности.

Стратегический обзор EUAM предусматривает расширение деятельности миссии, в частности усиление способности Украины контролировать границы с Россией и Беларусью, а также присутствие представителей ЕС на потенциальной линии соприкосновения в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.