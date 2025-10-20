Бюджетний комітет Ради доручив уряду опрацювати підвищення зарплат вчителям у 2026 році

Бюджетний комітет врахував ключову правку щодо підвищення зарплат вчителям.

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради врахував подані пропозиції щодо реформування системи оплати праці педагогічних працівників.

Зокрема, підтримано ключову правку №1076, яка передбачає перехід на нову модель оплати праці вчителів і підвищення їхнього базового рівня оплати до трьох мінімальних заробітних плат.

«Без цієї зміни структури оплати праці будь-яке підвищення до трьох мінімалок можливе виключно у теоретичних розрахунках і навряд би колись могло статися», — наголосив Бабак.

Також уряду доручено опрацювати ще одну правку, яка передбачає перенаправлення 53 млрд грн із програми «підвищення престижності праці педагогів» на освітню субвенцію. Це означає, що кошти підуть безпосередньо на підвищення зарплат освітян.

За словами Бабака, мета — щоб з 1 вересня 2026 року педагогічні працівники середньої, професійної та фахової передвищої освіти отримували не менше трьох мінімальних заробітних плат.

Крім того, враховано спільну правку щодо поступового підвищення на 50% зарплат наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

«Тепер «мʼяч» на боці Уряду. Будемо продовжувати працювати з Урядом до другого читання, щоб запровадити нову модель і структуру оплати праці для вчителів, знайти необхідні додаткові кошти», — підсумував Бабак.

