Практика судів
  1. В Україні

Бюджетний комітет Ради доручив уряду опрацювати підвищення зарплат вчителям у 2026 році

11:15, 20 жовтня 2025
Бюджетний комітет врахував ключову правку щодо підвищення зарплат вчителям.
Бюджетний комітет Ради доручив уряду опрацювати підвищення зарплат вчителям у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради врахував подані пропозиції щодо реформування системи оплати праці педагогічних працівників.

Зокрема, підтримано ключову правку №1076, яка передбачає перехід на нову модель оплати праці вчителів і підвищення їхнього базового рівня оплати до трьох мінімальних заробітних плат.

«Без цієї зміни структури оплати праці будь-яке підвищення до трьох мінімалок можливе виключно у теоретичних розрахунках і навряд би колись могло статися», — наголосив Бабак.

Також уряду доручено опрацювати ще одну правку, яка передбачає перенаправлення 53 млрд грн із програми «підвищення престижності праці педагогів» на освітню субвенцію. Це означає, що кошти підуть безпосередньо на підвищення зарплат освітян.

За словами Бабака, мета — щоб з 1 вересня 2026 року педагогічні працівники середньої, професійної та фахової передвищої освіти отримували не менше трьох мінімальних заробітних плат.

Крім того, враховано спільну правку щодо поступового підвищення на 50% зарплат наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

«Тепер «мʼяч» на боці Уряду. Будемо продовжувати працювати з Урядом до другого читання, щоб запровадити нову модель і структуру оплати праці для вчителів, знайти необхідні додаткові кошти», — підсумував Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата уряд школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У світі спостерігається глобальній збій у месенджері Signal

Користувачі скаржаться, що у месенджері Signal не надходять повідомлення.

Володимир Зеленський вніс законопроект про продовження воєнного стану до лютого 2026 року

Воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені до лютого 2026 року – Президент вніс законопроекти.

Кабмін заклав 60 млрд надходжень від реформи Держмитслужби до проекту бюджету-2026, але не пояснив, як саме реформа їм сприятиме – Рахункова палата

Уряд вважає, що реформа Держмитслужби, яка передбачає відбір її нового керівника за участі міжнародних експертів, призведе до 60 млрд грн додаткових надходжень в 2026 році – але Рахункова палата не побачила цьому об’єктивних пояснень.

Бюджетний комітет рекомендував подати законопроект про спецпенсії суддів та прокурорів, встановивши єдині підходи до виходу на пенсію

Як повідомила Роксолана Підласа, серед змін, які погодив бюджетний комітет – пропозиція до Кабміну подати законопроект про спеціальні пенсії, яким встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення індексації пенсій на загальних умовах.

Верховна Рада скасує закон про звернення громадян – що ухвалять натомість

Народні депутати розглянуть в цілому законопроект Кабміну, яким пропонується скасувати закон про звернення громадян і викласти порядок звернень до органів влади в іншій редакції – експерти попередили про ризики звуження прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України