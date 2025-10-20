Практика судов
Бюджетный комитет Рады поручил правительству проработать повышение зарплат учителям в 2026 году

11:15, 20 октября 2025
Бюджетный комитет учел ключевую поправку относительно повышения зарплат учителям.
Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что бюджетный комитет Верховной Рады учел поданные предложения относительно реформирования системы оплаты труда педагогических работников.

В частности, поддержана ключевая поправка №1076, которая предусматривает переход на новую модель оплаты труда учителей и повышение их базового уровня оплаты до трех минимальных заработных плат.

«Без этого изменения структуры оплаты труда любое повышение до трех минималок возможно исключительно в теоретических расчетах и вряд ли когда-либо могло бы произойти», — подчеркнул Бабак.

Также правительству поручено проработать еще одну поправку, которая предусматривает перенаправление 53 млрд грн из программы «повышение престижа труда педагогов» на образовательную субвенцию. Это означает, что средства пойдут непосредственно на повышение зарплат работников образования.

По словам Бабака, цель — чтобы с 1 сентября 2026 года педагогические работники средней, профессиональной и профессиональной предвысшей школы получали не менее трех минимальных заработных плат.

Кроме того, учтена совместная поправка относительно постепенного повышения на 50% зарплат научных и научно-педагогических работников учреждений высшего образования.

«Теперь «мяч» на стороне Правительства. Будем продолжать работать с Правительством до второго чтения, чтобы внедрить новую модель и структуру оплаты труда для учителей, найти необходимые дополнительные средства», — подытожил Бабак.

