Росія запустила фейк про «українські обстріли» Херсона – ЦПД РНБО

11:55, 20 жовтня 2025
ЦПД РНБО спростовує заяви окупантів про обстріли з Карантинного острова.
Фото: ЦПД РНБО
Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію, намагаючись зняти з РФ відповідальність за обстріли цивільного населення Херсона. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, пропагандистські ресурси РФ активно поширюють заяву гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо, який стверджує, що Херсон обстрілюють не російські війська, а Сили оборони України, розташовані на Карантинному острові в межах міста. За його словами, російські війська обстрілюють острів, щоб нібито «рятувати населення решти Херсона від українських обстрілів».

ЦПД РНБО заявляє, що такі твердження не відповідають дійсності та є спробою окупантів уникнути відповідальності за систематичні удари по цивільному населенню міста.

Крім того, Сальдо заявив, що «звільнення Херсона» російськими військами «вже почалося». ЦПД спростовує цю інформацію, називаючи її маніпуляцією. Російські війська контролюють лівобережну частину Херсонської області, але не мають достатніх сил і засобів для форсування Дніпра та захоплення правого берега, де розташований Херсон.

росія Херсон війна РНБО

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

