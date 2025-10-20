Россия запустила фейк об «украинских обстрелах» Херсона – ЦПД СНБО

ЦПД СНБО опровергает заявления оккупантов об обстрелах с Карантинного острова.

Фото: ЦПД СНБО

Российская пропаганда распространяет ложную информацию, пытаясь снять с РФ ответственность за обстрелы гражданского населения Херсона. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным ЦПД, пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют заявление гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, который утверждает, что Херсон обстреливают не российские войска, а Силы обороны Украины, расположенные на Карантинном острове в пределах города. По его словам, российские войска обстреливают остров, чтобы якобы «спасти население остальной части Херсона от украинских обстрелов».

ЦПД СНБО заявляет, что такие утверждения не соответствуют действительности и являются попыткой оккупантов избежать ответственности за систематические удары по гражданскому населению города.

Кроме того, Сальдо заявил, что «освобождение Херсона» российскими войсками «уже началось». ЦПД опровергает эту информацию, называя ее манипуляцией. Российские войска контролируют левобережную часть Херсонской области, но не имеют достаточных сил и средств для форсирования Днепра и захвата правого берега, где расположен Херсон.

