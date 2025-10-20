В Одесі персональні дані клієнтів банку з числа військових зливали ворогу – СБУ

В Одесі співробітниця державного банку передавала ФСБ персональні дані клієнтів, серед яких були військові.

Служба безпеки України викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору нашої держави. В Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала російській спецслужбі персональні дані клієнтів.

Найбільше окупантів цікавила інформація про військовослужбовців Сил оборони, які користувалися послугами фінустанови. За даними слідства, росіяни планували використати ці відомості для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербування українських захисників.

За даними СБУ, фсб дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром у місцевому відділенні державного банку. Жінка потрапила в поле зору російських спецслужб через антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Виконуючи завдання ворога, під час касових операцій агентка стежила за відвідувачами у військовій формі чи з ознаками поранень і передавала інформацію куратору. У вільний час вона також фотографувала місця розташування українських військових у порту та на околицях міста, кажуть у Службі безпеки.

Кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жінки та затримали її.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

