В Одессе персональные данные клиентов банка из числа военных сливали врагу – СБУ

В Одессе сотрудница государственного банка передавала ФСБ персональные данные клиентов, среди которых были военные.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор нашего государства. В Одессе задержана сотрудница государственного банка, которая передавала российской спецслужбе персональные данные клиентов.

Больше всего оккупантов интересовала информация о военнослужащих Сил обороны, которые пользовались услугами финучреждения. По данным следствия, россияне планировали использовать эти сведения для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовки украинских защитников.

По данным СБУ, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, которая работала кассиром в местном отделении государственного банка. Женщина попала в поле зрения российских спецслужб из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Выполняя задания врага, во время кассовых операций агентка наблюдала за посетителями в военной форме или с признаками ранений и передавала информацию куратору. В свободное время она также фотографировала места расположения украинских военных в порту и на окраинах города, сообщили в Службе безопасности.

Киберспециалисты СБУ задокументировали преступную деятельность женщины и задержали ее.

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

