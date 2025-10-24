У Києві визначили 109 локацій для встановлення мобільних укриттів

Локації обрано з урахуванням місткості та технічних можливостей, але терміни розміщення не уточнено.

РДА міста Києва визначили 109 локацій для першочергового встановлення мобільних укриттів. Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, пише «Українська правда».

Згідно з протоколом Ради оборони міста Києва від 6 жовтня 2025 року, районні адміністрації підібрали місця для розміщення мобільних укриттів на території столичних районів. Вибір локацій здійснювався з урахуванням їхньої місткості, доцільності та технічних можливостей для встановлення, а також після попереднього погодження з Департаментом містобудування та архітектури КМДА.

У КМДА зазначили, що РДА визначили 109 місць для першочергового встановлення мобільних укриттів, однак терміни їхнього розміщення не уточнили.

