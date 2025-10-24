Практика судів
Відстрочку можна оформити через ЦНАП — Кабмін спростив процедуру

20:13, 24 жовтня 2025
Відтепер більшість відстрочок від мобілізації оформлюватимуть онлайн через «Резерв+» або ЦНАП, без потреби у паперових довідках.
Кабмін спростив процедуру оформлення відстрочок від мобілізації та перетину кордону для військовозобов’язаних. Зокрема, відстрочку можна оформити через ЦНАП. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд України вніс зміни до постанови № 560 від 16 травня 2024 року, якою затверджено порядок проведення призову громадян під час мобілізації.

Згідно з оновленнями, відстрочку від мобілізації можна буде оформити через ЦНАП.

Як повідомляла прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Паперові довідки з мокрими печатками більше не вимагатимуться.

Зміни вступають в дію з 1 листопада.

Крім того, запроваджено механізм подання документів для отримання чи продовження відстрочки в електронному форматі — дата завершення відстрочки змінюватиметься автоматично через Єдиний державний реєстр призовників, якщо зберігаються законні підстави.

Також визначено спрощену процедуру для працівників, заброньованих державними органами, підприємствами чи організаціями — документи подаватимуться безпосередньо до територіальних центрів комплектування, де ці особи перебувають на обліку.

Крім того, скасовано вимогу отримання довідки про відстрочку, якщо військовозобов’язаний уже перебуває на обліку в ТЦК.

Окремо внесено зміни до правил перетину державного кордону — військовозобов’язаним, які не підлягають призову згідно з пунктами 3–5 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», більше не потрібно пред’являти довідку про відстрочку.

