Нафтогаз отримає 8,4 млрд грн з резервного фонду на закупівлю імпортного газу — рішення уряду

Кошти виділять для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/26 року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерозподіл бюджетних видатків у межах загального обсягу призначень Міністерства фінансів на 2025 рік.

Зокрема, обсяг видатків споживання за програмою «Обслуговування державного боргу» зменшено на 1 млрд 46 млн грн, а на таку ж суму збільшено фінансування резервного фонду державного бюджету.

Крім того, уряд ухвалив рішення виділити з резервного фонду 8,4 млрд грн Міністерству енергетики для акціонерного товариства «Нафтогаз України». Кошти надаються на безповоротній основі та будуть спрямовані на закупівлю імпортованого природного газу з метою забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/26 року.

Водночас встановлено, що на суму цих коштів буде зменшено розмір компенсації «Нафтогазу» економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із виконанням спеціальних обов’язків, передбачених статтею 11 Закону «Про ринок природного газу».

