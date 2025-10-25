Практика судів
У Держпраці роз’яснили, чи має право підприємство призначити інженером з охорони праці працівника, який має лише ступінь бакалавра

22:58, 25 жовтня 2025
Підприємства можуть призначати інженерами з охорони праці фахівців зі ступенем бакалавра, але є нюанси.
У питаннях охорони праці особлива увага приділяється не лише досвіду працівника, а й рівню його освіти. Одним із частих запитів від роботодавців є правомірність призначення на посаду інженера з охорони праці особи, яка має ступінь вищої освіти бакалавра.

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці  зазначає, що відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336, встановлені наступні кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці:

  • провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії ‒ не менше 2 років;
  • інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра ‒ без вимог до стажу роботи, спеціаліста ‒ стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії ‒ не менше 2 років;
  • інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці ‒ не менше 1 року;
  • інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Разом з цим, згідно з пунктом 11 розділу Загальних положень Довідника особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

