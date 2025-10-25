В Гоструда разъяснили, может ли предприятие назначать на должность инженера по охране труда работника со степенью высшего образования бакалавра

Предприятия могут назначаться инженерами по охране труда специалистов со степенью бакалавра, но есть нюансы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В вопросах охраны труда особое внимание уделяется не только опыту работника, но и уровню его образования. Одним из частых запросов от работодателей является правомерность назначения на должность инженера по охране труда лица, имеющего степень высшего образования бакалавра.

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда отмечает, что в соответствии со Справочником квалификационных характеристик профессий работников, утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 №336, установлены следующие квалификационные требования к инженеру по охране труда:

ведущий инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Стаж работы по профессии инженера по охране труда I категории — не менее 2 лет;

инженер по охране труда I категории: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист); для магистра — без требований к стажу работы, для специалиста — стаж работы по профессии инженера по охране труда II категории — не менее 2 лет;

инженер по охране труда II категории: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист). Стаж работы по профессии инженера по охране труда — не менее 1 года;

инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист) без требований к стажу работы.

Кроме того, согласно пункту 11 раздела «Общие положения» Справочника, лица, не имеющие соответствующего образования или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и успешно выполняющие в полном объёме возложенные на них задачи и обязанности, могут, как исключение, быть оставлены на занимаемой должности или назначены на соответствующие должности по рекомендации аттестационной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.