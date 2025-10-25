Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда разъяснили, может ли предприятие назначать на должность инженера по охране труда работника со степенью высшего образования бакалавра

22:58, 25 октября 2025
Предприятия могут назначаться инженерами по охране труда специалистов со степенью бакалавра, но есть нюансы.
В Гоструда разъяснили, может ли предприятие назначать на должность инженера по охране труда работника со степенью высшего образования бакалавра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В вопросах охраны труда особое внимание уделяется не только опыту работника, но и уровню его образования. Одним из частых запросов от работодателей является правомерность назначения на должность инженера по охране труда лица, имеющего степень высшего образования бакалавра.

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда отмечает, что в соответствии со Справочником квалификационных характеристик профессий работников, утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 №336, установлены следующие квалификационные требования к инженеру по охране труда:

ведущий инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Стаж работы по профессии инженера по охране труда I категории — не менее 2 лет;

инженер по охране труда I категории: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист); для магистра — без требований к стажу работы, для специалиста — стаж работы по профессии инженера по охране труда II категории — не менее 2 лет;

инженер по охране труда II категории: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист). Стаж работы по профессии инженера по охране труда — не менее 1 года;

инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист) без требований к стажу работы.

Кроме того, согласно пункту 11 раздела «Общие положения» Справочника, лица, не имеющие соответствующего образования или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и успешно выполняющие в полном объёме возложенные на них задачи и обязанности, могут, как исключение, быть оставлены на занимаемой должности или назначены на соответствующие должности по рекомендации аттестационной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду