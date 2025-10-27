Практика судів
ДПС і НБУ впроваджують новий підхід у комунікації з банками щодо валютного нагляду

10:30, 27 жовтня 2025
Спільна робота ДПС та НБУ спрямована на запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.
Державна податкова служба повідомила, що спільно з Нацбанком впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб’єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Зазначається, що структура запитів враховує вимоги щодо збереження банківської таємниці.

«Це  забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами.

Особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити. Такий підхід покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України», - заявили у ДПС.

Також додається, що спільна робота відомств спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості фінансових операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.

