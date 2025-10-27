ГНС и НБУ внедряют новый подход в коммуникации с банками по валютному надзору

Совместная работа ГНС и НБУ направлена на предотвращение незаконного вывода валютных средств из Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба сообщила, что совместно с Нацбанком внедряет обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банковским учреждениям в случае нарушения субъектами хозяйствования установленных предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Отмечается, что структура запросов учитывает требования по сохранению банковской тайны.

«Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективную коммуникацию между контролирующими органами и финансовыми учреждениями.

Особое внимание уделено тому, чтобы банки предоставляли полные, точные и своевременные ответы на запросы. Такой подход улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины», — заявили в ГНС.

Также добавляется, что совместная работа ведомств направлена на повышение эффективности валютного надзора, прозрачности финансовых операций и предотвращение незаконного вывода валютных средств из Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.