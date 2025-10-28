Практика судів
Трамп натякнув, що «з радістю» балотувався б у Президенти у 2028 році, хоча й не думав про це

09:41, 28 жовтня 2025
Трамп розповів, кого вважає найкращими після себе кандидатами в президенти США у 2028 році.
Трамп натякнув, що «з радістю» балотувався б у Президенти у 2028 році, хоча й не думав про це
Фото: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що «з радістю» би знову балотувався у 2028 році, хоча Конституція США забороняє третій президентський термін. Про це він сказав журналістам під час перельоту на борту Air Force One до Японії, пише Politico.

Коментуючи припущення, висловлені колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном, Трамп зізнався, що «з радістю» зробив би це.

«Я б із радістю це зробив — у мене найкращі показники за всю історію», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо ідеї Беннона.

Попри це, президент уточнив, що поки «насправді не думав» про повторне балотування, адже в Республіканській партії є «справді хороші люди».

Серед потенційних кандидатів на президентську номінацію 2028 року Трамп назвав державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.

«У нас є чудові люди — один із них стоїть прямо тут», — сказав Трамп, вказавши на Рубіо, який саме підійшов до журналістського відсіку.

«Очевидно, Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Не впевнений, що хтось балотувався б проти цих двох», — додав він.

Стів Беннон раніше заявив, що існує «план», який нібито міг би дозволити Трампу балотуватися втретє, попри конституційні обмеження.

«Є план», — натякнув Беннон у своєму подкасті, не розкриваючи деталей.

