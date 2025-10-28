Трамп намекнул, что «с радостью» баллотировался бы в президенты в 2028 году, хотя и не думал об этом

Трамп рассказал, кого считает лучшими после себя кандидатами в президенты США в 2028 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с радостью» вновь баллотировался бы в 2028 году, хотя Конституция США запрещает третий президентский срок. Об этом он сказал журналистам во время перелета на борту Air Force One в Японию, пишет Politico.

Комментируя предположения, высказанные бывшим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном, Трамп признался, что «с радостью» сделал бы это.

«Я бы с радостью это сделал — у меня лучшие показатели за всю историю», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов об идее Бэннона.

Несмотря на это, президент уточнил, что пока «на самом деле не думал» о повторном выдвижении, ведь в Республиканской партии есть «действительно хорошие люди».

Среди потенциальных кандидатов на президентскую номинацию 2028 года Трамп назвал государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса.

«У нас есть отличные люди — один из них стоит прямо здесь», — сказал Трамп, указав на Рубио, который как раз подошел к журналистскому отсеку.

«Очевидно, Джей Ди прекрасен. Вице-президент замечательный. Не уверен, что кто-то стал бы баллотироваться против этих двоих», — добавил он.

Стив Бэннон ранее заявил, что существует «план», который якобы мог бы позволить Трампу баллотироваться в третий раз, несмотря на конституционные ограничения.

«Есть план», — намекнул Бэннон в своем подкасте, не раскрывая деталей.

