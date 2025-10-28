Практика судів
Перед судом постане житель Миколаєва, який за $9 тисяч намагався продати працевлаштування в СБУ

14:54, 28 жовтня 2025
Фігурант пообіцяв чоловіку працевлаштувати його до Служби безпеки України, запевнивши, що це нібито гарний спосіб уникнути мобілізації.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який обіцяв за гроші працевлаштувати до СБУ для уникнення мобілізації. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Встановлено, що 48-річний житель Миколаєва підшукав серед знайомих одесита, який прагнув уникнути призову на військову службу, і запропонував йому «допомогу».

Миколаївець пообіцяв чоловіку працевлаштувати його до Служби безпеки України, запевнивши, що це нібито гарний спосіб уникнути мобілізації.

Фігурант стверджував, що має зв’язки з посадовцями СБУ, на яких може вплинути, аби ті позитивно вирішили питання з працевлаштуванням.

Для «проходження перевірки» перед працевлаштуванням миколаївець попросив надіслати відповідні документи та сплатити 8400 гривень. А після «успішного проходження перевірки» детально виклав умови працевлаштування та оцінив свої послуги у 9000 доларів, запропонувавши передати кошти у два транші.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання ним частини неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів.

З місця події слідчі вилучили гроші, автомобіль затриманого, його мобільний телефон та банківські картки. На все це майно в подальшому суд наклав арешт.

На час слідства суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Згідно із санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

