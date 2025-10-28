Практика судов
Перед судом предстанет житель Николаева, который за 9 тысяч долларов пытался продать трудоустройство в СБУ

14:54, 28 октября 2025
Фигурант пообещал мужчине трудоустроить его в Службу безопасности Украины, заверив, что это якобы хороший способ избежать мобилизации.
В суд направлен обвинительный акт в отношении злоумышленника, который обещал за деньги трудоустроить в СБУ во избежание мобилизации. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Установлено, что 48-летний житель Николаева нашел среди знакомых одессита, который стремился избежать призыва на военную службу, и предложил ему «помощь».

Николаевец пообещал мужчине устроить его в Службу безопасности Украины, уверив, что это якобы хороший способ избежать мобилизации.

Фигурант утверждал, что имеет связи с должностными лицами СБУ, на которых может повлиять, чтобы они положительно решили вопрос с трудоустройством.

Для «прохождения проверки» перед трудоустройством николаевец попросил отправить соответствующие документы и заплатить 8400 гривен. А после «успешного прохождения проверки» подробно изложил условия трудоустройства и оценил свои услуги в 9000 долларов, предложив передать деньги в два транша.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения им части неправомерной выгоды в размере 5000 долларов.

С места происшествия следователи изъяли деньги, автомобиль задержанного, его мобильный телефон и банковские карты. На все это имущество впоследствии суд наложил арест.

На время следствия суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался.

Следователи выдвинули фигуранту обвинение в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в совокупности с вымогательством такой выгоды.

Согласно санкции ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, обвиняемому угрожает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Следствие завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

