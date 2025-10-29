Стало відомо, чи обов’язково оформлювати відрядження при службових виїздах до іншого населеного пункту

Відрядження необхідно оформлювати в разі, коли працівник тимчасово виконує службове завдання поза місцем своєї постійної роботи, а такі обов’язки не належать до його звичайних чи регулярних за посадою.

Службові виїзди працівників до інших населених пунктів потрібно оформлювати як відрядження. Про це наголошує Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці.

Це стосується випадків, коли працівник тимчасово виконує певне службове завдання поза місцем основної роботи.

Якщо така діяльність не є постійною або не входить до його звичайних посадових обов’язків, обов’язковим є наказ про відрядження.

Відповідно, роботодавець має оформити всі необхідні документи та забезпечити належні гарантії працівникові. Таким чином, будь-яка тимчасова робота в іншому місті вважається відрядженням і потребує офіційного оформлення.

