Стало известно, обязательно ли оформлять командировки при служебных выездах в другой населенный пункт

Командировку необходимо оформлять в случае, если работник временно выполняет служебное задание вне своего постоянной работы, а такие обязанности не относятся к его обычным или регулярным по должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служебные выезды работников в другие населенные пункты нужно оформлять как командировки. Об этом подчеркивает Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Гоструда.

Это касается случаев, когда работник временно выполняет определенную служебную задачу вне места основной работы.

Если такая деятельность не является постоянной или не входит в ее обычные должностные обязанности, обязательным является приказ о командировке.

Соответственно работодатель должен оформить все необходимые документы и обеспечить надлежащие гарантии работнику. Таким образом, любая временная работа в другом городе считается командировкой и требует официального оформления.

Ранее мы объясняли, в какой валюте возмещаются расходы на командировки за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.