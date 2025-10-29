Стало известно, обязательно ли оформлять командировки при служебных выездах в другой населенный пункт

Служебные выезды работников в другие населенные пункты нужно оформлять как командировки. Об этом подчеркивает Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Гоструда.
Это касается случаев, когда работник временно выполняет определенную служебную задачу вне места основной работы.
Если такая деятельность не является постоянной или не входит в ее обычные должностные обязанности, обязательным является приказ о командировке.
Соответственно работодатель должен оформить все необходимые документы и обеспечить надлежащие гарантии работнику. Таким образом, любая временная работа в другом городе считается командировкой и требует официального оформления.
