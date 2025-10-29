Україна закриває посольство на Кубі, — Андрій Сибіга

Україна проголосувала проти щорічної резолюції Куби про скасування ембарго США.

Україна виступила проти резолюції Генасамблеї ООН про «необхідність припинення ембарго США проти Куби». Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пояснивши, що це рішення має серйозні підстави.

За словами міністра, Україна пам’ятає, як президент Куби побажав Путіну «успіху» у війні проти України, і «добре це почула».

Він додав, що Україна вирішила закрити посольство в Гавані та знизити рівень дипломатичних відносин із Кубою.

«Наше голосування не спрямоване проти кубинського народу — ми поважаємо їхнє право на добробут. Але воно є реакцією на бездіяльність влади Куби щодо масового вербування її громадян до російської окупаційної армії», — наголосив Сибіга.

Він зазначив, що тисячі кубинців підписали контракти і воюють у складі російських підрозділів на території України.

«Небажання Гавани зупинити масове відправлення своїх громадян на війну проти України є співучастю в агресії і має бути рішуче засуджене. Україна завжди виступатиме проти таких практик і захищатиме принципи Статуту ООН», — підкреслив очільник МЗС.

