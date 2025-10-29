Практика судов
Украина закрывает посольство на Кубе, — Андрей Сибига

19:25, 29 октября 2025
Украина проголосовала против ежегодной резолюции Кубы о снятии эмбарго США.
Украина выступила против резолюции Генассамблеи ООН о «необходимости прекращения эмбарго США против Кубы». Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, объяснив, что это решение имеет серьезные основания.

По словам министра, Украина помнит, как президент Кубы пожелал Путину «успеха» в войне против Украины, и «хорошо это услышала».

Он добавил, что Украина решила закрыть посольство в Гаване и понизить уровень дипломатических отношений с Кубой.

«Наше голосование не направлено против кубинского народа — мы уважаем их право на благополучие. Но оно является реакцией на бездействие властей Кубы в ответ на массовый набор её граждан в российскую оккупационную армию», — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что тысячи кубинцев подписали контракты и воюют в составе российских подразделений на территории Украины.

«Нежелание Гаваны остановить массовую отправку своих граждан на войну против Украины является соучастием в агрессии и должно быть решительно осуждено. Украина всегда будет выступать против таких практик и защищать принципы Устава ООН», — подчеркнул глава МИД.

