Українці віком 18-25 років зможуть отримати до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, — Свириденко

20:24, 29 жовтня 2025
Уряд розширює грантову програму «Власна справа»: більше коштів для бізнесу, молоді та ветеранів.
Українці віком 18-25 років зможуть отримати до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, — Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про масштабне розширення грантової програми «Власна справа» — однієї з ключових ініціатив підтримки бізнесу в межах політики «Зроблено в Україні».

З 2026 року збільшуються розміри грантів:

  • до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
  • до 200 тис. грн — за одне місце;
  • до 350 тис. грн — за два.

Українці віком 18–25 років зможуть отримати до 200 тис. грн на відкриття власної справи.

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

«Грантова програма «Власна справа» — це складова політик підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку», — зазначила Свириденко.

Подати заявку та дізнатись деталі можна через «Дію» або в центрах зайнятості.

бізнес Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

