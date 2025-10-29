Українці віком 18-25 років зможуть отримати до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, — Свириденко

Уряд розширює грантову програму «Власна справа»: більше коштів для бізнесу, молоді та ветеранів.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про масштабне розширення грантової програми «Власна справа» — однієї з ключових ініціатив підтримки бізнесу в межах політики «Зроблено в Україні».

З 2026 року збільшуються розміри грантів:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за одне місце;

до 350 тис. грн — за два.

Українці віком 18–25 років зможуть отримати до 200 тис. грн на відкриття власної справи.

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

«Грантова програма «Власна справа» — це складова політик підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку», — зазначила Свириденко.

Подати заявку та дізнатись деталі можна через «Дію» або в центрах зайнятості.

