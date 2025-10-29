Украинцы в возрасте 18–25 лет смогут получить до 200 тысяч гривен на старт бизнеса, — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о масштабном расширении грантовой программы «Собственное дело» — одной из ключевых инициатив поддержки бизнеса в рамках политики «Сделано в Украине».
С 2026 года увеличиваются размеры грантов:
Украинцы в возрасте 18–25 лет смогут получить до 200 тыс. грн на открытие собственного дела.
Предприниматели, которые успешно реализовали предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант.
Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители и взрослые дети. А семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест.
«Грантовая программа “Собственное дело” — это часть политики поддержки украинских производителей “Сделано в Украине”. Она уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь в экономику свыше 5 млрд грн», — отметила Свириденко.
Подать заявку и узнать детали можно через «Дию» или в центрах занятости.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.