Украинцы в возрасте 18–25 лет смогут получить до 200 тысяч гривен на старт бизнеса, — Свириденко

Правительство расширяет грантовую программу «Собственное дело»: больше средств для бизнеса, молодежи и ветеранов.

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о масштабном расширении грантовой программы «Собственное дело» — одной из ключевых инициатив поддержки бизнеса в рамках политики «Сделано в Украине».

С 2026 года увеличиваются размеры грантов:

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — за одно место;

до 350 тыс. грн — за два.

Украинцы в возрасте 18–25 лет смогут получить до 200 тыс. грн на открытие собственного дела.

Предприниматели, которые успешно реализовали предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант.

Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители и взрослые дети. А семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест.

«Грантовая программа “Собственное дело” — это часть политики поддержки украинских производителей “Сделано в Украине”. Она уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь в экономику свыше 5 млрд грн», — отметила Свириденко.

Подать заявку и узнать детали можно через «Дию» или в центрах занятости.

