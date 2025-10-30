Галина Третьякова пояснила, для чого уряд затвердив створення Єдиного реєстру кваліфікацій

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснила, як це допоможе громадянам і роботодавцям.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Єдиного реєстру кваліфікацій — сучасної електронної платформи, яка міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, новий реєстр стане відкритим і безоплатним ресурсом, доступним для всіх користувачів.

Голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пояснила, що громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

Реєстр дозволить:

отримувати достовірну інформацію про вимоги до професій;

дізнаватися, які кваліфікаційні центри мають право проводити оцінювання;

відстежувати оновлення професійних стандартів;

швидше орієнтуватися в ринку праці та планувати кар’єрний розвиток.

Крім того, уряд підтримав запуск системи, яка допоможе українцям знайти роботу за допомогою штучного інтелекту.

Також держава допомагатиме знайти роботу ще до того, як людина офіційно стане безробітною.

