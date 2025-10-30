Галина Третьякова объяснила, зачем правительство утвердило создание Единого реестра квалификаций

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов объяснила, как это поможет гражданам и работодателям.

Кабинет Министров принял решение о создании Единого реестра квалификаций — современной электронной платформы, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификациях, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации.

Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, новый реестр станет открытым и бесплатным ресурсом, доступным для всех пользователей.

Глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова объяснила, что граждане смогут находить адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций и планирования развития сотрудников.

Реестр позволит:

получать достоверную информацию о требованиях к профессиям;

узнавать, какие квалификационные центры имеют право проводить оценивание;

отслеживать обновления профессиональных стандартов;

быстрее ориентироваться на рынке труда и планировать карьерное развитие.

Кроме того, правительство поддержало запуск системы, которая поможет украинцам найти работу с помощью искусственного интеллекта.

Также государство будет помогать найти работу еще до того, как человек официально станет безработным.

