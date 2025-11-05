Практика судів
  1. В Україні

Робота неповнолітніх: скільки можуть працювати підлітки

07:00, 5 листопада 2025
Неповнолітні працівники в Україні мають право на скорочений робочий час.
Робота неповнолітніх: скільки можуть працювати підлітки
Неповнолітні громадяни України віком від 14 до 18 років можуть вступати у трудові відносини нарівні з повнолітніми працівниками. Водночас трудове законодавство надає їм додаткові гарантії та пільги, зокрема щодо охорони праці, тривалості робочого часу, надання відпусток тощо. Однією з ключових умов праці неповнолітніх є скорочена тривалість робочого часу. Про це нагадали у Держпраці.

Для осіб віком від 16 до 18 років максимальна тривалість робочого тижня становить 36 годин. Працівники віком 15–16 років можуть працювати не більше ніж 24 години на тиждень. Такий самий ліміт — до 24 годин на тиждень — діє для учнів віком 14–15 років, але лише в період канікул і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Якщо учні працюють під час навчального року, тривалість їхньої роботи скорочується вдвічі. Зокрема, учні віком 16–18 років можуть працювати до 18 годин на тиждень, 15–16 років — до 12 годин, а 14–15 років — також не більше 12 годин на тиждень.

Таке регулювання спрямоване на забезпечення балансу між працею і навчанням, а також на захист здоров’я та розвитку підлітків.

