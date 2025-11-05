Работа несовершеннолетних: сколько могут работать подростки

Несовершеннолетние работники в Украине имеют право на сокращенное рабочее время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несовершеннолетние граждане Украины в возрасте от 14 до 18 лет могут вступать в трудовые отношения наравне со взрослыми работниками. В то же время трудовое законодательство предоставляет им дополнительные гарантии и льготы, в частности в части охраны труда, продолжительности рабочего времени, предоставления отпусков и других условий труда.

Одним из ключевых условий работы несовершеннолетних является сокращённая продолжительность рабочего времени. Об этом напомнили в Гоструда.

Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет максимальная продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Работники в возрасте 15–16 лет могут работать не более 24 часов в неделю. Такой же лимит — до 24 часов в неделю — установлен для учащихся в возрасте 14–15 лет, но только в период каникул и с согласия родителей или лиц, их заменяющих.

Если учащиеся работают в течение учебного года, продолжительность их рабочего времени сокращается вдвое. В частности, учащиеся в возрасте 16–18 лет могут работать до 18 часов в неделю, 15–16 лет — до 12 часов, а 14–15 лет — также не более 12 часов в неделю.

Такое регулирование направлено на обеспечение баланса между трудом и обучением, а также на защиту здоровья и всестороннего развития подростков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.