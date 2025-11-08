Практика судів
  1. В Україні

Пенсійний фонд роз’яснив, як виплачується пенсія під час повного державного утримання

14:58, 8 листопада 2025
Під час перебування особи на повному державному утриманні виплата пенсії здійснюється за спеціальними правилами.
У разі перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому призначається виплата у розмірі 25 % від встановленої пенсії. Виплата починається з першого дня місяця, що йде після того, в якому особу було зараховано до установи на повне утримання. Про це повідомили у Пенсійному фонді. 

Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання в установі (закладі), виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 % призначеної пенсії.

Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону України № 1767-ІІІ від 01.06.2000 «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), така пенсія виплачується у призначеному розмірі.

Якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується таким чином: 25 % самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше ніж 50 % призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

Якщо пенсіонер не проживав у закладі, а був у лікарні чи відпустці, то з дати його вибуття до дати повернення включно йому виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 % призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
