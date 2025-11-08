У Мін’юсті роз’яснили питання оформлення держреєстрації народження підкинутої або знайденої дитини

Державна реєстрація народження дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки та піклування.

Міністерство юстиції України роз’яснили питання оформлення державної реєстрації народження підкинутої або знайденої дитини.

«Державна реєстрація народження дитини — гарантоване державою право кожного малюка з моменту появи на світ. Втім, нерідко трапляються випадки, коли немовля знаходять без відомостей про батьків — підкинутим, залишеним у лікарні або знайденим у громадському місці», - підкреслили у відомстві.

Порядок дій при виявленні покинутої дитини

У разі виявлення немовляти поза межами медичного закладу (наприклад, на вулиці або в транспорті) особа, яка її знайшла, має негайно звернутися до органів поліції. На місці події правоохоронці складають відповідний акт у присутності медичного працівника, понятих та заявника. Одночасно про випадок повідомляється служба у справах дітей.

Якщо подібна ситуація трапилася у медичному закладі, його керівник інформує поліцію та службу у справах дітей. Правоохоронці фіксують обставини в присутності медичних працівників та понятих. Надалі орган опіки та піклування вирішує питання тимчасового влаштування дитини в заклад соціального захисту.

Державна реєстрація народження дитини, залишеної в пологовому будинку

Державна реєстрація народження дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки та піклування та при наданні рішення органу опіки та піклування про державну реєстрацію народження дитини, яким визначається прізвище, власне ім’я, по батькові дитини і відомості про батьків.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

Свідоцтво про народження та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження видається представнику органу опіки та піклування.

Державна реєстрація народження підкинутої або знайденої дитини

Порядок державної реєстрації народження дитини, яку було підкинуто або знайдено, аналогічний до ситуації, коли дитину залишили в пологовому будинку. Для здійснення державної реєстрації народження потрібна заява та рішення органу опіки та піклування, а також довідки закладу охорони здоров’я про вік підкинутої, знайденої дитини.

Усі документи — свідоцтво про народження та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження – видаються представнику органу опіки та піклування.

Міністерство юстиції наголошує: кожна дитина, незалежно від обставин, має право на державну реєстрацію народження. Якщо батьки з певних причин не виконали свій обов’язок щодо державної реєстрації народження, держава вживає всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити реалізацію прав дитини з перших днів її життя.

