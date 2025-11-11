На Львівщині від сказу померла жінка — її вкусило кошеня, яке вона підібрала на вулиці

40-річна жінка померла в лікарні після того, як у неї з’явилися симптоми сказу, спричинені укусом безпритульного кошеняти.

У Львові померла 40-річна жителька Волинської області, у якої після укусу кошеняти з'явилися симптоми сказу.

Жінка померла 9 листопада у Львівській обласній інфекційній лікарні, повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення Таміла Алексанян у коментарі «Суспільному».

Пацієнтку госпіталізували до Львова 1 листопада. Спочатку її лікували у Волинській лікарні з підозрою на енцефаліт, однак стан швидко погіршився.

До інфекційної лікарні у Львові жінку привезли вже у несвідомому стані з судомами. Згодом медики зафіксували типові симптоми сказу — судоми всіх м’язів, сильну слинотечу та ознаки паралічу.

Хвору підключили до апарата штучної вентиляції легень, однак врятувати її не вдалося.

«У пацієнтки були судомні пошарпування і посмикування всіх м’язів. Потім настала паралітична стадія, коли судом уже не було, розвинувся параліч дихання, і настає смерть. Оскільки вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень, апарат підтримував дихання, тож смерть настала через явища паралічу серця», — розповіла лікарка.

За словами Таміли Алексанян, клінічний діагноз “сказ” має підтвердити лабораторне дослідження, зразки для якого відправлять до Києва. В Україні прижиттєвого тестування на сказ не проводять.

Родичі загиблої розповіли, що 8 серпня жінка підібрала на вулиці кота, коли поверталася з кладовища. Тварина її вкусила, однак жінка не звернулася по допомогу, а лікарі не надали належного значення інциденту. Подальша доля кошеняти невідома.

Медики нагадують: у разі укусу чи подряпини невідомою твариною потрібно негайно звернутися до травмпункту і пройти антирабічне лікування.

Якщо тварину можна спостерігати протягом 10 днів, і вона залишилася живою — щеплення не проводять. Якщо ж тварина загинула або зникла, вакцинацію слід розпочати негайно.

