  1. В Україні

На Львівщині від сказу померла жінка — її вкусило кошеня, яке вона підібрала на вулиці

07:54, 11 листопада 2025
40-річна жінка померла в лікарні після того, як у неї з’явилися симптоми сказу, спричинені укусом безпритульного кошеняти.
На Львівщині від сказу померла жінка — її вкусило кошеня, яке вона підібрала на вулиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові померла 40-річна жителька Волинської області, у якої після укусу кошеняти з'явилися симптоми сказу.

Жінка померла 9 листопада у Львівській обласній інфекційній лікарні, повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення Таміла Алексанян у коментарі «Суспільному».

Пацієнтку госпіталізували до Львова 1 листопада. Спочатку її лікували у Волинській лікарні з підозрою на енцефаліт, однак стан швидко погіршився.

До інфекційної лікарні у Львові жінку привезли вже у несвідомому стані з судомами. Згодом медики зафіксували типові симптоми сказу — судоми всіх м’язів, сильну слинотечу та ознаки паралічу.

Хвору підключили до апарата штучної вентиляції легень, однак врятувати її не вдалося.

«У пацієнтки були судомні пошарпування і посмикування всіх м’язів. Потім настала паралітична стадія, коли судом уже не було, розвинувся параліч дихання, і настає смерть. Оскільки вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень, апарат підтримував дихання, тож смерть настала через явища паралічу серця», — розповіла лікарка.

За словами Таміли Алексанян, клінічний діагноз “сказ” має підтвердити лабораторне дослідження, зразки для якого відправлять до Києва. В Україні прижиттєвого тестування на сказ не проводять.

Родичі загиблої розповіли, що 8 серпня жінка підібрала на вулиці кота, коли поверталася з кладовища. Тварина її вкусила, однак жінка не звернулася по допомогу, а лікарі не надали належного значення інциденту. Подальша доля кошеняти невідома.

Медики нагадують: у разі укусу чи подряпини невідомою твариною потрібно негайно звернутися до травмпункту і пройти антирабічне лікування.

Якщо тварину можна спостерігати протягом 10 днів, і вона залишилася живою — щеплення не проводять. Якщо ж тварина загинула або зникла, вакцинацію слід розпочати негайно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]