Во Львовской области от бешенства умерла женщина — ее укусил котенок, которого она подобрала на улице

40-летняя женщина умерла в больнице после того, как у нее появились симптомы бешенства, вызванные укусом бездомного котенка.

Во Львове умерла 40-летняя жительница Волынской области, у которой после укуса котенка появились симптомы бешенства.

Женщина скончалась 9 ноября во Львовской областной инфекционной больнице, сообщила заведующая 4-м диагностическим отделением Тамила Алексанян в комментарии «Суспільному».

Пациентку госпитализировали во Львов 1 ноября. Сначала ее лечили в Волынской больнице с подозрением на энцефалит, однако состояние быстро ухудшилось.

В инфекционную больницу во Львове женщину доставили уже в бессознательном состоянии с судорогами. Позже медики зафиксировали типичные симптомы бешенства — судороги всех мышц, сильное слюноотделение и признаки паралича.

Больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

«У пациентки были судорожные подергивания и сокращения всех мышц. Затем наступила паралитическая стадия, когда судорог уже не было, развился паралич дыхания, и наступила смерть. Так как она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, аппарат поддерживал дыхание, поэтому смерть наступила из-за явлений паралича сердца», — рассказала врач.

По словам Тамилы Алексанян, клинический диагноз «бешенство» должен подтвердить лабораторный анализ, образцы для которого отправят в Киев. В Украине прижизненное тестирование на бешенство не проводится.

Родственники погибшей рассказали, что 8 августа женщина подобрала на улице кота, когда возвращалась с кладбища. Животное ее укусило, однако женщина не обратилась за помощью, а врачи не придали этому значения. Дальнейшая судьба котенка неизвестна.

Медики напоминают: в случае укуса или царапины неизвестным животным необходимо немедленно обратиться в травмпункт и пройти антирабическое лечение.

Если животное можно наблюдать в течение 10 дней и оно осталось живым — прививку не делают. Если же животное погибло или исчезло, вакцинацию следует начинать немедленно.

