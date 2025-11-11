  1. В Украине

Во Львовской области от бешенства умерла женщина — ее укусил котенок, которого она подобрала на улице

07:54, 11 ноября 2025
40-летняя женщина умерла в больнице после того, как у нее появились симптомы бешенства, вызванные укусом бездомного котенка.
Во Львовской области от бешенства умерла женщина — ее укусил котенок, которого она подобрала на улице
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове умерла 40-летняя жительница Волынской области, у которой после укуса котенка появились симптомы бешенства.

Женщина скончалась 9 ноября во Львовской областной инфекционной больнице, сообщила заведующая 4-м диагностическим отделением Тамила Алексанян в комментарии «Суспільному».

Пациентку госпитализировали во Львов 1 ноября. Сначала ее лечили в Волынской больнице с подозрением на энцефалит, однако состояние быстро ухудшилось.

В инфекционную больницу во Львове женщину доставили уже в бессознательном состоянии с судорогами. Позже медики зафиксировали типичные симптомы бешенства — судороги всех мышц, сильное слюноотделение и признаки паралича.

Больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

«У пациентки были судорожные подергивания и сокращения всех мышц. Затем наступила паралитическая стадия, когда судорог уже не было, развился паралич дыхания, и наступила смерть. Так как она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, аппарат поддерживал дыхание, поэтому смерть наступила из-за явлений паралича сердца», — рассказала врач.

По словам Тамилы Алексанян, клинический диагноз «бешенство» должен подтвердить лабораторный анализ, образцы для которого отправят в Киев. В Украине прижизненное тестирование на бешенство не проводится.

Родственники погибшей рассказали, что 8 августа женщина подобрала на улице кота, когда возвращалась с кладбища. Животное ее укусило, однако женщина не обратилась за помощью, а врачи не придали этому значения. Дальнейшая судьба котенка неизвестна.

Медики напоминают: в случае укуса или царапины неизвестным животным необходимо немедленно обратиться в травмпункт и пройти антирабическое лечение.

Если животное можно наблюдать в течение 10 дней и оно осталось живым — прививку не делают. Если же животное погибло или исчезло, вакцинацию следует начинать немедленно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]