Зеленський анонсував Ставку для обговорення ситуації в прифронтових містах

Рішення щодо енергетики та підтримки Херсонщини мають прийняти до середи.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п’ятницю, 14 листопада, присвяченого питанням прифронтових міст.

«У п'ятницю я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст, і сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, фінансування додаткове», — сказав Зеленський. Він уточнив, що ці рішення уряд має затвердити на рівні міністерств не пізніше середи, 12 листопада.

Президент додав, що обласна влада Херсонщини надала запити на потреби громад. «Це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб», — наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.