Зеленський анонсував Ставку для обговорення ситуації в прифронтових містах

15:12, 11 листопада 2025
Рішення щодо енергетики та підтримки Херсонщини мають прийняти до середи.
Зеленський анонсував Ставку для обговорення ситуації в прифронтових містах
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п’ятницю, 14 листопада, присвяченого питанням прифронтових міст.

«У п'ятницю я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст, і сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, фінансування додаткове», — сказав Зеленський. Він уточнив, що ці рішення уряд має затвердити на рівні міністерств не пізніше середи, 12 листопада.

Президент додав, що обласна влада Херсонщини надала запити на потреби громад. «Це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб», — наголосив він.

Кабінет Міністрів України енергетика Володимир Зеленський Ставка Верховного головнокомандувача

