Зеленский анонсировал Ставку для обсуждения ситуации в прифронтовых городах

Решение по энергетике и поддержке Херсонской области должны принять до среды.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Ставки Верховного главнокомандующего в пятницу, 14 ноября, посвященное вопросам прифронтовых городов.

«В пятницу я проведу специальную ставку по прифронтовым городам, и сегодня есть также решение по энергетике, по оборудованию для Херсона, дополнительному финансированию», — сказал Зеленский. Он уточнил, что эти решения правительство должно утвердить на уровне министерств не позднее среды, 12 ноября.

Президент добавил, что областная власть Херсонщины предоставила запросы на нужды общин. «Это должно быть обеспечено в отношении садиков, поддержки образования, всех социальных нужд», — подчеркнул он.

