В Україні виплатять рекордну суму Нацкешбеку за серпень

В Україні розпочалася виплата коштів за програмою «Національний кешбек» за серпень 2025 року. Найближчими днями її учасники отримають від держави 509 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що сума виплат майже у півтора раза більша у порівнянні з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн. Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми.

«Виплати за програмою Національний кешбек показують, що державні інструменти економічної підтримки працюють – навіть попри виклики воєнного часу. Кожна гривня, повернута споживачеві, одночасно працює на українського виробника: стимулює попит, зберігає робочі місця та забезпечує сталість внутрішнього ринку. Програма стала прикладом того, як спільні дії держави, бізнесу і громадян створюють реальний економічний ефект. Щиро вдячні українцям, які свідомо обирають товари українського виробництва та допомагають зростанню нашої економіки», – розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Також зазначається, що за серпень українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн. Понад 3,6 мільйона покупців підтримали вітчизняних виробників, зробивши свій внесок у розвиток економіки країни.

Підкреслюється, що до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку. Кожен новий виробник, який приєднується до програми, отримує додаткову можливість для зростання і конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. Всього за 2025 рік в межах програми «Національний кешбек» покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

