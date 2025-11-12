  1. В Украине

В Украине выплатят рекордную сумму Нацкэшбека за август

18:10, 12 ноября 2025
В Украине начали выплаты 509 миллионов гривен по программе «Национальный кэшбек» за август 2025 года.
В Украине выплатят рекордную сумму Нацкэшбека за август
Фото: GettyImage
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине началась выплата средств по программе «Национальный Кэшбэк» за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат от государства 509 миллионов гривен, сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что сумма выплат почти в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом: август 2024 года – 342 млн грн, август 2025 года – 509 млн грн. Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы.

«Выплаты по программе Национальный кэшбек показывают, что государственные инструменты экономической поддержки работают даже при вызовах военного времени. Каждая гривна, возвращенная потребителю, одновременно работает на украинского производителя: стимулирует спрос, сохраняет рабочие места и обеспечивает постоянство внутреннего рынка. Программа стала примером того, как общие действия государства, бизнеса и граждан создают реальный экономический эффект. Искренне благодарны украинцам, которые сознательно выбирают товары украинского производства и помогают росту нашей экономики», – рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Также отмечается, что за август украинцы приобрели товары отечественного производства почти на 5,1 млрд грн. Более 3,6 миллиона покупателей поддержали отечественных производителей, внеся свой вклад в развитие экономики страны.

Подчеркивается, что к Национальному кэшбеку уже присоединились более 1860 компаний в различных отраслях: от пищевой промышленности до фармацевтики, легкой промышленности и книжного рынка. Каждый новый производитель, присоединяющийся к программе, получает дополнительную возможность для роста и конкурентоспособности на внутреннем рынке. Всего за 2025 год в рамках программы «Национальный кэшбек» покупателям уже выплачено около 4 млрд грн кэшбека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минэкономики кешбек

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]