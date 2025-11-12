В Украине выплатят рекордную сумму Нацкэшбека за август

В Украине начали выплаты 509 миллионов гривен по программе «Национальный кэшбек» за август 2025 года.

В Украине началась выплата средств по программе «Национальный Кэшбэк» за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат от государства 509 миллионов гривен, сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что сумма выплат почти в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом: август 2024 года – 342 млн грн, август 2025 года – 509 млн грн. Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы.

«Выплаты по программе Национальный кэшбек показывают, что государственные инструменты экономической поддержки работают даже при вызовах военного времени. Каждая гривна, возвращенная потребителю, одновременно работает на украинского производителя: стимулирует спрос, сохраняет рабочие места и обеспечивает постоянство внутреннего рынка. Программа стала примером того, как общие действия государства, бизнеса и граждан создают реальный экономический эффект. Искренне благодарны украинцам, которые сознательно выбирают товары украинского производства и помогают росту нашей экономики», – рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Также отмечается, что за август украинцы приобрели товары отечественного производства почти на 5,1 млрд грн. Более 3,6 миллиона покупателей поддержали отечественных производителей, внеся свой вклад в развитие экономики страны.

Подчеркивается, что к Национальному кэшбеку уже присоединились более 1860 компаний в различных отраслях: от пищевой промышленности до фармацевтики, легкой промышленности и книжного рынка. Каждый новый производитель, присоединяющийся к программе, получает дополнительную возможность для роста и конкурентоспособности на внутреннем рынке. Всего за 2025 год в рамках программы «Национальный кэшбек» покупателям уже выплачено около 4 млрд грн кэшбека.

