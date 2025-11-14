  1. В Україні

У Вінниці працівника ТЦК засудили до двох років дисбату за зловживання впливом: деталі

17:41, 14 листопада 2025
У Вінниці працівника ТЦК і СП засудили до двох років дисбату за продаж бланків повісток.
У Вінниці працівника ТЦК засудили до двох років дисбату за зловживання впливом: деталі
У Вінниці суд визнав винним працівника Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), який вимагав хабарі за отримання бланків повісток і відстрочок від мобілізації. Він отримав покарання у вигляді двох років дисциплінарного батальйону та трирічної заборони обіймати посади в системі ТЦК, повідомили у Вінницькому міському суді.

«Суд встановив, що військовослужбовець одного з відділів ТЦК у Вінницькій області під час особистої розмови запропонував своєму знайомому придбати незаповнені бланки повісток із підписами та печатками за 2000 доларів США. Знайомий повідомив правоохоронців про цей факт, після чого чоловік передав йому чотири бланки за 600 доларів. Пізніше військовий запропонував за 16 тисяч доларів «вплинути» на прийняття рішення про відстрочку від мобілізації строком на три місяці», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду справи суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочинів, і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати посади у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

«У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, висловив каяття та заявив про готовність продовжити службу в будь-якій військовій частині. Врахувавши ці обставини, суд ухвалив рішення замінити покарання у вигляді позбавлення волі на тримання у дисциплінарному батальйоні строком на два роки. Вирок поки не набрав законної сили», – зазначили в там.

