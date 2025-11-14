  1. В Украине

В Виннице сотрудника ТЦК приговорили к двум годам дисбата за злоупотребление влиянием: детали

17:41, 14 ноября 2025
В Виннице работник ТЦК и СП приговорен к двум годам дисбата за продажу бланков повесток.
В Виннице сотрудника ТЦК приговорили к двум годам дисбата за злоупотребление влиянием: детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице суд признал виновным работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), требовавшего взятки за получение бланков повесток и отсрочек от мобилизации. Он получил наказание в виде двух лет дисциплинарного батальона и трехлетнего запрета занимать должности в системе ТЦК, сообщили в Винницком городском суде.

«Суд установил, что военнослужащий одного из отделов ТЦК в Винницкой области во время личного разговора предложил своему знакомому приобрести незаполненные бланки повесток с подписями и печатями за 2000 долларов США. Знакомый сообщил правоохранителям об этом факте, после чего мужчина передал ему четыре бланка за 600 долларов. Позже военный предложил за 16 тысяч долларов «повлиять» на принятие решения об отсрочке от мобилизации сроком на три месяца», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

«В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и заявил о готовности продолжить службу в любой воинской части. Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение заменить наказание в виде лишения свободы на содержание в дисциплинарном батальоне сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу», – отметили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Винница приговор ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]