В Виннице сотрудника ТЦК приговорили к двум годам дисбата за злоупотребление влиянием: детали

В Виннице работник ТЦК и СП приговорен к двум годам дисбата за продажу бланков повесток.

В Виннице суд признал виновным работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), требовавшего взятки за получение бланков повесток и отсрочек от мобилизации. Он получил наказание в виде двух лет дисциплинарного батальона и трехлетнего запрета занимать должности в системе ТЦК, сообщили в Винницком городском суде.

«Суд установил, что военнослужащий одного из отделов ТЦК в Винницкой области во время личного разговора предложил своему знакомому приобрести незаполненные бланки повесток с подписями и печатями за 2000 долларов США. Знакомый сообщил правоохранителям об этом факте, после чего мужчина передал ему четыре бланка за 600 долларов. Позже военный предложил за 16 тысяч долларов «повлиять» на принятие решения об отсрочке от мобилизации сроком на три месяца», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

«В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и заявил о готовности продолжить службу в любой воинской части. Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение заменить наказание в виде лишения свободы на содержание в дисциплинарном батальоне сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу», – отметили там.

