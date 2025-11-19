Ігор Клименко розповів, як шукають зниклих безвісти: гаряча лінія, онлайн-сервіси й нові ДНК-лабораторії

МВС розповіло про роботу з пошуку зниклих безвісти: вже опрацювали понад 46 тисяч звернень.

У питанні розшуку зниклих безвісти немає дрібниць — важливий кожен крок. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що представництва Уповноваженого працюють у 12 містах України в межах Координаційних центрів підтримки цивільного населення, а представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять зустрічі з громадянами, пояснюючи, як подати заяву та які існують можливості для пошуку.

Центри розшуку в поліції

У кожному регіоні на базі підрозділів поліції діють Центри розшуку зниклих безвісти. Саме там слідчі безпосередньо комунікують із потерпілими та ведуть роботу щодо розшуку рідних.

Гаряча лінія та цифрові сервіси

«Гаряча лінія» Уповноваженого 1698 уже опрацювала понад 46 тисяч дзвінків.Також МВС створило Єдину інформаційну платформу з питань зниклих безвісти: тут.

Громадяни подали понад 8800 онлайн-запитів на витяги з Єдиного реєстру — документів, необхідних родинам зниклих.

Розширення ДНК-лабораторій

МВС посилює експертну службу: нині працює 21 ДНК-лабораторія та ще 3 лабораторії прямої ампліфікації. Днями у Полтаві відкрилася ще одна повнопрофільна лабораторія.

«Я розумію, як важко людям чекати відповіді. Тож використовуємо всі доступні механізми, щоб якомога швидше встановити долю кожної безвісти зниклої людини», — зазначив міністр.

