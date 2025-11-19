  1. В Україні

Ігор Клименко розповів, як шукають зниклих безвісти: гаряча лінія, онлайн-сервіси й нові ДНК-лабораторії

13:40, 19 листопада 2025
МВС розповіло про роботу з пошуку зниклих безвісти: вже опрацювали понад 46 тисяч звернень.
Ігор Клименко розповів, як шукають зниклих безвісти: гаряча лінія, онлайн-сервіси й нові ДНК-лабораторії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У питанні розшуку зниклих безвісти немає дрібниць — важливий кожен крок. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що представництва Уповноваженого працюють у 12 містах України в межах Координаційних центрів підтримки цивільного населення, а представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять зустрічі з громадянами, пояснюючи, як подати заяву та які існують можливості для пошуку.

Центри розшуку в поліції

У кожному регіоні на базі підрозділів поліції діють Центри розшуку зниклих безвісти. Саме там слідчі безпосередньо комунікують із потерпілими та ведуть роботу щодо розшуку рідних.

Гаряча лінія та цифрові сервіси

«Гаряча лінія» Уповноваженого 1698 уже опрацювала понад 46 тисяч дзвінків.Також МВС створило Єдину інформаційну платформу з питань зниклих безвісти: тут.

Громадяни подали понад 8800 онлайн-запитів на витяги з Єдиного реєстру — документів, необхідних родинам зниклих.

Розширення ДНК-лабораторій

МВС посилює експертну службу: нині працює 21 ДНК-лабораторія та ще 3 лабораторії прямої ампліфікації. Днями у Полтаві відкрилася ще одна повнопрофільна лабораторія.

«Я розумію, як важко людям чекати відповіді. Тож використовуємо всі доступні механізми, щоб якомога швидше встановити долю кожної безвісти зниклої людини», — зазначив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]