Игорь Клименко рассказал, как ищут пропавших без вести: горячая линия, онлайн-сервисы и новые ДНК-лаборатории

МВД рассказало о работе по поиску пропавших без вести: уже обработано более 46 тысяч обращений.

В вопросе розыска пропавших без вести нет мелочей — важен каждый шаг. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что представительства Уполномоченного работают в 12 городах Украины в рамках Координационных центров поддержки гражданского населения, а представители Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят встречи с гражданами, объясняя, как подать заявление и какие существуют возможности для поиска.

Центры розыска в полиции

В каждом регионе на базе подразделений полиции действуют Центры розыска пропавших без вести. Именно там следователи напрямую общаются с потерпевшими и ведут работу по поиску родных.

Горячая линия и цифровые сервисы

«Горячая линия» Уполномоченного 1698 уже обработала более 46 тысяч звонков. Также МВД создало Единую информационную платформу по вопросам пропавших без вести: здесь.

Граждане подали более 8800 онлайн-запросов на выписки из Единого реестра — документов, необходимых семьям пропавших.

Расширение ДНК-лабораторий

МВД усиливает экспертную службу: сейчас работают 21 ДНК-лаборатория и еще 3 лаборатории прямой амплификации. Недавно в Полтаве открылась еще одна полноценная лаборатория.

«Я понимаю, как трудно людям ждать ответа. Поэтому используем все доступные механизмы, чтобы как можно быстрее установить судьбу каждого без вести пропавшего человека», — отметил министр.

