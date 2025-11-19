  1. В Украине

Игорь Клименко рассказал, как ищут пропавших без вести: горячая линия, онлайн-сервисы и новые ДНК-лаборатории

13:40, 19 ноября 2025
МВД рассказало о работе по поиску пропавших без вести: уже обработано более 46 тысяч обращений.
Игорь Клименко рассказал, как ищут пропавших без вести: горячая линия, онлайн-сервисы и новые ДНК-лаборатории
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В вопросе розыска пропавших без вести нет мелочей — важен каждый шаг. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что представительства Уполномоченного работают в 12 городах Украины в рамках Координационных центров поддержки гражданского населения, а представители Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят встречи с гражданами, объясняя, как подать заявление и какие существуют возможности для поиска.

Центры розыска в полиции

В каждом регионе на базе подразделений полиции действуют Центры розыска пропавших без вести. Именно там следователи напрямую общаются с потерпевшими и ведут работу по поиску родных.

Горячая линия и цифровые сервисы

«Горячая линия» Уполномоченного 1698 уже обработала более 46 тысяч звонков. Также МВД создало Единую информационную платформу по вопросам пропавших без вести: здесь.

Граждане подали более 8800 онлайн-запросов на выписки из Единого реестра — документов, необходимых семьям пропавших.

Расширение ДНК-лабораторий

МВД усиливает экспертную службу: сейчас работают 21 ДНК-лаборатория и еще 3 лаборатории прямой амплификации. Недавно в Полтаве открылась еще одна полноценная лаборатория.

«Я понимаю, как трудно людям ждать ответа. Поэтому используем все доступные механизмы, чтобы как можно быстрее установить судьбу каждого без вести пропавшего человека», — отметил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]